Die Nachfrage und Nutzung von E-Bikes und E-Autos steigt und damit auch der Bedarf an Ladestationen. Bei der Auswahl der Standorte sei es wichtig, dass die Ladestationen für die Nutzerinnen und Nutzer von E-Bikes und E-Autos leicht erreichbar und damit alltagstauglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Grevener Grünen.

Die Nelson-Mandela-Gesamtschule sei so ein Ort in Greven, wo sich die Errichtung einer Ladestation anbiete. „Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von E-Autos und E-Bikes wird in den kommenden Jahren ansteigen,“ sagt Stefan Bappert,, Abteilungsleiter an der Gesamtschule, „einige Kolleginnen und Kollegen kommen bereits mit dem E-Bike von Altenberge oder Nienberge aus zur Schule.“

Neben den Lehrkräften werden auch zunehmend Schülerinnen und Schüler mit dem Auto zur Schule kommen. Seit dem Schuljahr 2019/20 hat die Gesamtschule auch eine Oberstufe, viele Oberstufenschülerinnen und -schüler wohnen ländlich und seien daher schon früh motorisiert.

Und der Standort biete einen weiteren sehr entscheidenden Vorteil: Auch Einwohnerinnen und Einwohner der Wöste können hier von der E-Ladestation profitieren. Die Station könne so rund um die Uhr genutzt werden und sei für viele Menschen gut und schnell erreichbar. Und Alltagstauglichkeit sei wichtig, damit E-Mobilität auch von vielen Menschen genutzt werde, so die Pressemitteilung.