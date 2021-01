Mit „Helau“ gegen den Corona-Blues

Den Karneval ganz ausfallen lassen – oder ins kalte Wasser springen und digitale Alternativen erproben? Vor diese Frage gestellt entschied sich der CCFfL für letzteres. Und hat es nicht bereut. „Das war Neuland, klar. Aber es war in allen Belangen ein voller Erfolg“, sagt Helge Falkner, Vorsitzender des „Carnevals-Club Freunde fürs Leben“ über die ersten beiden Veranstaltungen, die in der digitalen Welt stattfanden.

Von Vorteil war, dass es einige Clubmitglider gab und gibt, die technisch versiert sind und sich das Projekt zutrauten. „Wir haben da schon zwei, drei Leute, die gesagt haben: Das kriegen wir hin.“ Und die gingen es mit Elan an. „Vor dem ersten Stream hatten wir vielleicht einen Vorlauf von eineinhalb Wochen“, erinnert sich Falkner.

Auch am Karnevalswochenende wird wieder live übertragen. Dann soll es eine „richtige“ Sitzung geben, mit Darbietungen und Überraschungen. „Wir haben Künstler, mit denn wir zusammenarbeiten, angesprochen. Tanz, Comedy, Musik – wir haben alles dabei“, freut sich Falkner. Die Künstler liefern vorab Videoclips ab und erhalten dafür auch eine Gage – natürlich deutlich weniger, als wenn sie für eine Präsenzveranstaltung anreisen würden. Dennoch haben viele Künstler sehr positiv auf die Grevener Idee reagiert. „Bock haben sie alle“, sagt Falkner.

Das Motto des CCFfL derzeit: „Wir feiern Karneval. Was machbar ist, machen wir“, betont der Vorsitzende. Man habe bewusst auch Pins und Orden bestellt. Die Orden werden allerdings per Post an jene verschickt, die damit ausgezeichnet werden sollen.

Für die Live-Übertragungen hat der Verein technisch aufgerüstet und manches neue Format erprobt. Aufwand, der sich auszahlt. Die Resonanz ist enorm. „Wir haben eine viel größere Reichweite als bei einer physischen Karnevalssitzung“, rechnet Falkner vor.

Im Ballenlager könne man rund 250 Gäste bewirten. Beim Live-Stream zählte man in der Spitze bis zu 250 Endgeräte, die gleichzeitig eingeloggt waren. Geht man nun davon aus, dass sich in der Regel mehrere Jecken um ein Gerät versammelten, kommt man auf mehrere hundert Besucher. Mehr noch: In Summe waren knapp 2000 Geräte zugeschaltet. „Total interessant“, findet nicht nur Falkner diesen Effekt. Parallel zum Stream werde ein Chatt angeboten, der den Austausch befördert. „Das Online-Format hat einen neuen Reiz. Es ist eine neue Erfahrung. Komischerweise machen das noch nicht so viele andere“, spielt er auf die Zurückhaltung anderer Karnevalsvereine an. „Es fühlt sich anders an, sicher“, räumt der Karnevalist ein. Aber der Stimmung tut das keinen Abbruch. „Die Gemeinschaft ist auf jeden Fall spürbar.“

Und gerade in diesen distanzierten Zeiten mit vielen persönlichen Unsicherheiten und Sorgen sei Karneval ein Signal, das dankbar aufgenommen werde. „Es gibt eben auch etwas anderes außer Corona“, sagt Falkner. „Auch wenn das Feiern so total anders ist: Es bringt ein Stück weit Normalität. Man kann mit wenig viel erreichen.“

Für die Erfahrungen ist man beim CCFfl sehr dankbar. „Technisch ist das kein großer Akt mehr. Ein Klacks. Wir hatten ja anfangs auch keine Erfahrung. Aber man muss diesen Schritt einfach mal wagen. Wir versuchen so, an der Brauchtumspflege festzuhalten.“

Und wer weiß, ob man in der kommenden Session nicht noch davon profitieren kann? Selbst wenn dann wieder – was alle hoffen – Präsenzveranstaltungen möglich sein sollten, könne man, so Falkner, bei Bedarf über einen zusätzlichen Live-Stream nachdenken – eine Art Hybrid-Karneval.

Für die KG Emspünte ist das aktuell kein Thema. Man habe sich bewusst dazu entschieden, keine digitalen Veranstaltungen anzubieten. „Für uns gehören Schunkeln und Tanzen mit dazu“, sagt KG-Präsident Guido Lake. „Insofern halten wir den Ball da flach.“ Man habe mit den Mitgliedern im vergangenen Jahr vereinbart, erstmal keine Veranstaltungen zu planen. Auf Vorstandsebene sei man sich zuletzt auch einig gewesen, dass es dabei bleiben soll. Insofern habe man keine weitere Energie in die Planung von Streams oder ähnlichen Angeboten gesteckt. „Jeder Verein hat ja seine eigene Kultur“, sagt Lake. Und die Digitalisierung des Karnevals sei „einfach nicht das Ding“ der KG Emspünte.

Das ändert natürlich nichts an der Lust auf Karneval: In diesen Tagen steigt die KG Emspünte in die Feinplanung der Session 2022 ein, die Termine stehen bereits fest. Und auch einen Stadtprinzen 2022 hat die KG offenbar schon an der Angel . . .