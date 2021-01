Virtueller Tag der offenen Tür

Am vergangenen Samstag war es nicht möglich, den Viertklässlern und ihren Familien die Türen des Gymnasium Augustinianum zu öffnen. Deshalb haben hat die Schule in diesem Jahr einen digitalen Tag der offenen Tür vorbereitet. Durch einen Scan des unten stehenden QR-Codes gelangen alle interessierten Kinder und Eltern von zuhause aus auf eine Internetseite, auf der sie in derzeit 28 Filmen einen lebendigen Einblick in die vielfältigen Angebote und Schwerpunkte des Gymnasiums erhalten. Auf der Schulhomepage www.augustinianum.de finden sich weitere Einblicke und Informationen.

Die Anmeldewoche findet vom 15. bis 19. Februar statt. Trotz der aktuellen Einschränkungen hält das Augustinianum daran fest, mit möglichst allen Interessenten und Interessentinnen persönliche Anmeldegespräche in der Schule zu führen. Die dafür erforderlichen Termine können bis zur Anmeldewoche auf der Schulhomepage reserviert werden.

Die Termine für die Anmeldegespräche liegen in der Anmeldewoche jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 9 bis 13.40 Uhr und 15 bis 19 Uhr und am Freitag von 9 bis 13.40 Uhr.

Für die Anmeldung sind die folgenden Unterlagen erforderlich: unterschriebener Anmeldebogen, Original der Geburtsurkunde, letztes Zeugnis, Anmeldeschein der Grundschule, ein Foto, Nachweis über die Masernschutzimpfung, gegebenenfalls Nachweis über das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht.

Eltern, denen es nicht möglich ist, persönlich in die Schule zu kommen, werden gebeten, sich mit der Schule in Verbindung zu setzen. Um die Anzahl der Kontakte in der Anmeldewoche möglichst gering zu halten, bittet die Schule auch darum, dass jedes Kind jeweils nur von einem Elternteil begleitet wird.

Durch einen technischen Fehler war es zu Beginn des Jahres für einige Tage nicht möglich, den ausgefüllten Anmeldebogen an die Schule zu senden. Dieser Fehler ist mittlerweile behoben und die Übersendung der Anmeldebögen kann nun nachgeholt werden.

Je nach weiterer Entwicklung der Infektionslage könnte es zu kurzfristigen Änderungen des Anmeldeverfahrens kommen. Über aktuelle Änderungen informiert die Schule auf ihrer Homepage oder – falls sie der Schule bereits vorliegen – über die in den Anmeldebögen angegebenen E-Mailadressen.

Bei Fragen rund um die Anmeldung ist das Gymnasium unter der Nummer 02571-809290 oder über die E-Mail­adresse neuanmeldungen@gymnasium-greven.de erreichbar.