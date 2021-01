„Ich habe zum ersten Mal eine ruhige Weihnachtszeit erlebt“, sagt Tanja Schulte. Normalerweise wäre direkt am 27. Dezember umgeräumt worden. Weihnachtsartikel zur Seite, Karnevalsartikel nach vorne. Doch normal ist in diesen Zeiten eben (fast) nichts, auch nicht im „Haus der Geschenke“ an der Grevener Landstraße.