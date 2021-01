Und es hat „Zoom“ gemacht

Jetzt wird gezoomt. Weil die meisten Fachausschüsse im Grevener Rat nicht in Präsenz tagen können, bereitet die Stadtverwaltung Online-Konferenzen vor. In enger Abstimmung mit den Fraktionen, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Auch Bürger können teilnehmen.

Als Präsenzveranstaltungen sind lediglich der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (HFWA), die Ratssitzung und die konstituierende Sitzung des Jugendhilfeausschusses geplant. Letzterer ist ein besonderes rechtliches Konstrukt und muss deshalb als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Alle wichtigen Beschlüsse sollen auf den HFWA und den Rat übertragen werden. Zur Vorbereitung ist jedoch der Austausch zwischen Ratsmitgliedern und Verwaltung erforderlich.

Infoveranstaltungen

Deshalb wird es vor dem HFWA am 10. Februar eine Reihe von Informationsveranstaltungen geben, die als Videokonferenzen in der Plattform „Zoom“ stattfinden. Die Konferenzen haben verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, die jetzt in Abstimmung mit den Ausschussvorsitzenden terminiert wurden. Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 17 Uhr:

Themen für und aus Reckenfeld: 2. Februar

Stadtentwicklung (zusammen mit Themen für Gimbte): 3. Februar

Schulen: 4. Februar

Angelegenheiten der Technischen Betriebe Greven: 8. Februar

Soziales: 9. Februar

Interessierte Einwohner können an den Videokonferenzen teilnehmen. Aus technischen und organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für „Gäste“ auf 50 Personen begrenzt. Anmelden können sich Interessierte unter www.greven.net/zoom.

Die Teilnahmebedingungen werden auf der Anmeldeseite ausführlich erläutert. Teilnehmen kann jeder Einwohner und jede Einwohnerin Grevens, die über einen Internetzugang mit ausreichender Bandbreite verfügt und ein internettaugliches Endgerät mit integrierter Kamera besitzt (zum Beispiel Smartphone, Tablet, Laptop oder PC).

Anmeldung nötig

Angesichts der vielen zur Verfügung stehenden Plätze geht die Verwaltung davon aus, dass alle Interessierten zum Zuge kommen, eine Teilnahmegarantie gibt es aber nicht. Zusammen mit der Anmeldung können auch bis zu drei Fragen eingereicht werden, die möglichst in den Konferenzen beantwortet werden sollen.

Im Laufe des jeweiligen Sitzungstages verschickt die Verwaltung Zugangsdaten.

Es wird empfohlen, sich ca. 20-25 Minuten vor Sitzungsbeginn einzuloggen, vorher sollte schon die App bzw. das Programm „Zoom“ für das jeweilige Endgerät installiert werden.

Alle Gäste werden zunächst in einen Warteraum geleitet, ein Mitarbeiter der Verwaltung wird die Personen dann nach und nach in die Zoom-Konferenz lassen, wenn sie sich angemeldet haben.

Wichtig: Die Kamera soll während der ganzen Sitzung eingeschaltet sein. Teilnehmende müssen sich in der App mit Ihrem vollständigen Namen und dem Klammerzusatz „Gast“ anmelden, z. B. Max Mustermann (Gast).

Keine Emoticons

Eine aktive Teilnahme – zum Beispiel durch Wort- und Chatbeiträge oder die Verwendung von Emoticons ist nicht erlaubt. Lampenfieber hat auch Bürgermeister Dietrich Aden: „Wir wissen, dass Zoom eine hervorragende Plattform auch für so eine große Runde ist. Sollte es wider Erwarten an der einen oder anderen Stelle mal ruckeln, haben hoffentlich alle Verständnis dafür.“