Lieber am Jägerweg, oder doch eher neben der bestehenden Grundschule? Die Frage, wo eine mögliche weiterführende Schule in Reckenfeld gebaut werden soll, beschäftigte am Dienstagabend die digitale Variante des Bezirksausschusses. Dabei stehe diese Frage noch gar nicht an, warnte Bürgermeister Dietrich Aden.