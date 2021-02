Wolfgang Klaus (SPD) mag nicht mehr warten. Er, der einst selbst am Integrierten Handlungskonzept (IHK) Reckenfeld mitgearbeitet hatte, will, dass es voran geht. „Bis heute ist nichts davon umgesetzt, im Gegenteil. Vieles davon ist in den Orbit geschossen worden“, sagt er nun im Bezirksausschuss. „Ich habe den Orbit satt.“

Das IHK (beschlossen im Jahr 2013) enthält viele auch von Bürgern mitentwickelte Ideen, um die Reckenfelder Ortsmitte ansprechender zu gestalten – etwa, wie man der Bahnhofstraße die trennende Wirkung nehmen oder dem Kirchplatz zu mehr Aufenthaltsqualität verhelfen kann.

Weil Klaus die guten IHK-Ideen am Leben erhalten möchte, forderte er in der Sitzung eine Fortschreibung des IHK Reckenfeld, wie es in Greven auch geschehen sei.

Via Pressemitteilung untermauerte die SPD im Nachgang der Sitzung ihre Forderung. Leider sei festzustellen, dass bisher, außer der Verlagerung der Sportfläche und der Nachnutzung des Hauptschulgeländes, viele Maßnahmen keine Berücksichtigung gefunden hätten. Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet umfasse nur einen Teilbereich des Ortskerns. Es sei „sehr bedauerlich, dass die Chancen einer Entwicklung ,aus einem Guss‘ nicht genutzt werden“, schreibt die SPD. Wenn der Ortskern in Zukunft nicht wie ein „Flickenteppich“ aussehen solle, sei unverzügliches Handeln geboten.

Die SPD-Fraktion und der SPD-Ortsverein Reckenfeld fordern daher, das IHK-Reckenfeld mit entsprechender Bürgerbeteiligung fortzuschreiben und die Entwicklung des Ortskerns umzusetzen. Die benötigten Haushaltsmittel von etwa 75 000 Euro sind laut SPD in den Haushalt 2021 einzustellen.