Der WSV werde, wie in Münster, einen maximal drei Meter breiten Weg mit 90 Prozent der Kosten bezuschussen. „Für unsere Anschlussstraßen“, so Kintrup, „kommen wir selbst auf.“

Wenn der Vertrag unterschrieben sei, könne ein Planungsbüro beauftragt werden. Der Weg auf Grevener Gebiet reicht von Gelmer bis zur Ladbergener Grenzen. Mittlerweile verhandele der Kreis mit dem WSV über einen weiteren Wegeausbau bis zum Nassen Dreieck in Bevergern, so Kintrup. Am ausgebauten Kanalstück gibt es dort bereits asphaltierte Wege.