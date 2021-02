Im Hallenbad ruht coronabedingt der Betrieb.. Martin Schröder, Fachbereichsleiter Bäder, kümmert sich im Lockdown eigentlich nur um Wartungsarbeiten. Bis die Schneewalze am Wochenende kam. Mit Argusaugen hatte Schröder die Dächer des Hallenbades seitdem im Blick. „Die Schneelast nahm entschieden zu. Am Dienstagnachmittag entschieden wir uns dann für die Räumung“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Für uns kam am Mittwoch um 7 Uhr der Einrückbefehl zum Freiräumen“, sagt Einsatzleiter Marcel Bitter vom Technischen Hilfswerk in Lengerich. Er ist einer von 25 THW-Einsatzkräften aus Lengerich und Coesfeld, die den ganzen Mittwoch am Hallenbad versuchen, die Dächer von den Schneemassen zu befreien. Nach und nach in kleineren Flächen. „Zunächst schaut ein Statiker sich die einzelnen Flächen genau an, bevor diese dann im zweiten Schritt mit einer Schneefräse abgeräumt werden“, erläutert Martin Schröder.

Ein Steigerteam des THW umkreist per Hubwagen das Dach über dem Springerbecken, ein zweites Team das Dach über dem Schwimmerbecken. Andere THW-Kräfte kümmern sich mit dem Leiterwagen der Feuerwehr um das Dach über den Umkleiden.

„Das sind reine Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Marcel Bitter, „wir räumen solange, wie es braucht.“

Noch in Augenschein genommen wird das Dach über dem Nichtschwimmerbecken. „Da waren die Schneeverwehungen am höchsten“, sagt Martin Schröder, „deutlich höher als die 20 Zentimeter an den anderen Stellen.“

Es ist daher nicht auszuschließen, dass die fleißigen Räumer vom THW auch am Donnerstag noch mal dem Hallenbad aufs Dach steigen müssen.