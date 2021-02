„95 Prozent der Mitarbeiter sind seit Monaten in Kurzarbeit, das ist auch ein menschliches Problem.“ Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des Flughafens Münster-Osnabrück, stellte am Mittwochabend die dramatische Lage am FMO dem Grevener Hauptausschuss dar. Gesunkene Fluggastzahlen in 2020 von über einer Million auf 224. 000, Umsatzeinbußen von 19 Millionen, neun Millionen Euro mehr Verlust als erwartet. Das kostet das Geld der Eigentümer, gab Schwarz zu. 600. 000 Euro mehr als vorgesehen, würden den Etat der Grevener Verkehrsbetriebe belasten. „Da wir bei der Holding eine Gewinnrücklage von zwei Millionen Euro haben“, so Kämmerer Matthias Bücker, „können wir es ausgleichen. Es gibt nur eine kleine Auswirkung auf den städtischen Haushalt.“ Unter Beschuss Schwarz stand unter Beschuss.