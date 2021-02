Donnerkiel, dat is ower woahrlik nix för Fraiseküeddels düsser Dage! Schnee un Iies wohen du kieken kas. Doa kas di je all woahrhaftig glüklik schätzen, wenn du an Huuse men in en warmet Stüöwken sitten kas.

Dorüm loat uers men in den Giegensatz von mennig eenen Nörgler un Twiärskopp äs uersen Dank seggen. Dank an all de Mitmenschken de sik muorns in aller Herrguotsfröhe bi Wind un Wiär op den Patt makt üm dat Liäwen üm uers herüm antogg to hollen.

Von all de Krankensüstern, Pflegers, Doktors und Sanitäter häfft wi je all küert. Dank ower sicher auk an all de Kollegen von de Füerwehr, den Sraidienst un all de anneren Schneeschippers in Stadt un Land.

Nich vergiätten all de mennigen Handwiärkers un Dienstleisters de doafüör suorgt dat wi nich an’t fraisen kuemt, wat op den Teller beholt un sogar muorns uerse Tietung in den Kasten häfft.

No wat anners: Met de Kommunikation un den Besök an Huuse is et je bekanntermoaßen momentan nich so wiet her. Ower wat sall ick ju vertellen, tomindest bi uers in den Goarden is siet en paar Dage Remmi – Demmi ohne Enne!

De Lüeninge, de Meeskes, de Rautbüörstkes, de Gaitlinge, den Bookfink, den Niedelküenik un all de anneren Frönde giewt sik de Ehre. Aff un tou kiekt dann auk no den Bünte – Baumpicker un den stolten Fisanenhahn tou Chefvisite vüörbie. Du bruuks je men bloß sökket hennig Hüüsken met en bietken wat to picken in den Goarden opstellen un los gaiht et met de graute Visite un met de Party!

In düssem Sinne –bliewt munter !

Plattdeutsch für Anfänger: Lüening =Spatz; Rautbüörstken = Rotkehlchen; Gaitling = Amsel; Niedelküenik = Zaunkönig: Bünte = Baumpicker, Buntspecht