Ein Wettbewerb in höchster Auflösung

Die Saerbeckerin Emily Flat ist 13 Jahre jung. Seit dem siebten Lebensjahr spielt sie an der Musikschule Greven-Emsdetten-Saerbeck Gitarre: „Ich finde mich in dem Instrument am besten wieder. Das passt einfach und entwickelt eine sehr gute Harmonie“, sagt die junge Musikerin, die sich in der Obhut von Lehrerin Nadja Nitschke stets verbesserte und in diesem Jahr erstmals beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnahm.

Alternative ist wichtig

Dass dieser wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt vor Publikum stattfinden konnte, sei schnell klar gewesen. Dass er am Wochenende aber durch Alternativen für den Nachwuchs ermöglicht wurde, sei aber immens wichtig, meint Nadja Nitschke.

Eigentlich spielen die Jungs und Mädchen vor vielen Zuschauern in der Kulturschmiede.

Am Samstag waren lediglich die Lehrkräfte und Video-Experte Peter Schilmöller dabei. Die drei Teilnehmerinnen wurden mit ihren Stücken jeweils eineinhalb Stunden lang aufgenommen. Die Videos werden in den nächsten Tagen an eine Jury weitergeschickt. Diese wertet aus, sortiert und entscheidet wer die Möglichkeit bekommen kann, am Bundeswettbewerb teilzunehmen.

Wegen Corona mussten die Regionalwettbewerbe ausfallen, am Samstag stieg die Musikschule somit direkt in den Landeswettbewerb ein.

Alles läuft online

Der Erfolg und Misserfolg würde besonders in diesen Zeiten weniger im Vordergrund stehen, meint Lehrerin Nitschke: „Seit Mitte Dezember haben wir uns nicht mehr in Präsenz gesehen. Aktuell laufen alle Stunden über Online-Plattformen.“ Daher sei es erstens wichtig, dass man sich in kleiner Runde wieder sehen könne und zweitens: „Dass die Kinder wissen, dass sie auf ein Ziel arbeiten können und dass das viele Üben der vergangenen Wochen nicht umsonst war, sondern belohnt wird.“

Emily Flat stimmt ihrer Lehrerin zu: „Natürlich wären Stunden in Präsenz schöner, aber es aktuell die beste Lösung. Ich übe jeden Tag und freue mich nun sehr wieder an einem Wettbewerb teilnehmen zu können.“

Dafür, dass sie für die Jury bestens zu hören ist, stellte sich Peter Schillmöller von der Musikschule bereit. Mit dem passenden Equipment und neuester Technik nahm er die Auftritte auf – in bester Qualität und höchster Auflösung, wie Sebastian Kurz, Fagott-Lehrer an der Musikschule, erklärte: „Natürlich hängt das Abschneiden dieses Jahr sehr an der Qualität der Aufnahmen. Da sind wir sehr gut aufgestellt und alle Töne werden sehr gut rüberkommen.“ Neben Emily Flat nahm auch Tatjana Scharon (Gitarre) und Carla Schwarberg (Fagott) am Wettbewerb teil.