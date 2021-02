„Ich liebe die Stimmung, das Feiern und die gut gelaunten Menschen“, sagt Nicole Bührner und schwelgt in Erinnerungen an die Karnevalspartys der vergangenen Jahre. Bührner ist Vorsitzende des Bewohnerbeirates im Hause Tobias. Karneval gehört für sie zu den Highlights am Anfang jedes Jahres.

Da aus längst bekannten Gründen die närrische Jahreszeit 2021 ohne Feiern und Straßenumzügen auskommen muss, fällt auch für die Bewohner die Feierlichkeiten im Ballenlager aus.

Umso mehr freuten sie sich am Samstag, als der Förderverein „Karneval mit Herz“ auf kurzem Besuch mit kleinen Überraschungen vorbeischaute. Oder wie es Nora Linden aus dem Vorstand des Vereines formulierte: „Kein Karneval ist auch keine Lösung.“

Leichte Sprache

Bewohner konnten sich über eine bunte Geschenkekiste freuen – gefüllt mit Süßigkeiten, Lametta und einem kurzen Gedicht in leichter Sprache: Alles, was das Narrenherz im Haus Tobias höherschlagen lässt. Die Botschaft formuliert Nora Linden: „Verkleidet euch. Seid fröhlich. Und feiert.“

Bührner freute sich stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Der überwiegende Teil der Einrichtung bekam seine Überraschungen per Post zugesendet.

Carsten Habekost, stellvertretender Vorsitzender des Vereines „Karneval mit Herz“ hatte mitgezählt: „Über 240 Pakete haben wir in der letzten Woche verschickt.“

Das Gedicht in leichter Sprache befasst sich indes mit der närrischen Zeit und dem Karneval in Greven. Margareta Ebbigmann erklärt: „Leichte Sprache ist uns ganz wichtig. Es dauert zwar ein bisschen länger, mit ihr Dinge zu erklären, aber dafür wird jede und jeder mitgenommen, Barrieren werden abgebaut und man sorgt für Verständnis.“

Vorfreude

Eine Überraschung, die Freude für den Moment bringt und schon auf das kommende Jahr blicken lässt. Denn dann wollen – so es denn Corona möglich macht – alle wieder gemeinsam im Ballenlager mit Bütten-Reden, Musik und Tanz feiern und auf dem großen Karnevalsumzug mitfahren.

Nora Linden erklärt: „Unser Umzugswagen wird gestellt, wir organisieren die Feierlichkeiten und kümmern uns um alles. Die Idee ist, dass die Bewohner einfach feiern und Spaß haben können. So wie alle anderen auch.“