Gebürtig stammte Schütze aus Sterkrade, wo er auch das Gymnasium besuchte. In Bochum studierte er Deutsch, Englisch, Latein, Philosophie und Pädagogik. Die zweite Hälfte seines Studiums absolvierte er in Freiburg, wo er dann auch das Studium mit dem Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Englisch abschloss.

Nach seiner Referendariats-Zeit unterrichtet er in Coesfeld und Gladbeck. 1972 bewarb er sich als einer von sieben Kandidaten für die Nachfolge vom langjährigen Leiter des Grevener Gymnasiums, Oberstudiendirektor Dr. Hermann Mersmann, der sich in den Ruhestand verabschiedete. In einer „Kampfabstimmung“ im Grevener Stadtrat setzte sich Schütze gegen den Grevener Hans Galen als letzten Mitbewerber durch. Schütze zog mit seiner Frau und den zwei Töchtern in den Norden Grevens.

In Schützes Amtszeit wuchs das Gymnasium gewaltig, die Schülerzahl stieg konstant an. An der Lindenstraße wurde ein naturwissenschaftlicher Trakt in Form von Pavillons eingerichtet, es folgten weitere 14 Pavillon-Klassen an drei verschiedenen Standorten. Die Oberstufe strukturierte er neu, sie erhielt einen Aufenthaltsraum und ein Sprachlabor. Schütze setzte sich für die Schulpartnerschaft mit Montargis ein.

Nach seiner Pensionierung im Jahr 1992 zog er nach Elmshorn, hielt aber weiter Kontakt zu seiner alten Schule in Greven.