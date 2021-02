Der Hit aus dem Kidroom-Studio

Voss singt dabei auch bei zwei Stücken mit. Mit ihm sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning.

Haben Sie schon mal so einen Erfolg gehabt?

Voss: So noch nicht. Die Platte ist komplett hier entstanden. Wir haben letztes Jahr im April angefangen, als alles dicht war. Michael Schenker ist insgesamt vier mal hier gewesen, jeweils eine Woche. Er musste immer über Holland per Fähre fahren, 12, 13 Stunden. Danach ist er vier mal 14 Tage in England in die Quarantäne gegangen. Das ist eine Story!

Sonst lief alles nach Plan?

Voss: Nein, eigentlich sollten fünf Leute das Album live einspielen, und ich war gar nicht auf dem Schirm. Aber durch Corona hat sich alles geändert. Früher fanden die Listening-Sessions mit der Fachpresse im Studio an der Marktstraße statt.

Diesmal?

Voss: Diesmal haben wir zwei internationale Zoom-Konferenzen gemacht. Die Leute haben das Album gehört und konnten Feedback geben. Das war ein Trip, das habe ich noch nie erlebt.

Wo haben die anderen Musiker vom Album ihre Teile gespielt?

Voss: Wir haben hier in Grevens Michaels Gitarre und bei einigen Songs meine Stimme aufgenommen. Dann gingen die Aufnahmen um die Welt. Einer der Sänger, Ronnie Romero(Rainbow) lebt momentan in Bukarest, Rumänien. Der kam da auch nicht raus.

Sie haben selbst gesungen?

Voss: Ja, bei zwei Songs. Und acht von zehn Liedern habe ich zusammen mit Michael Schenker geschrieben. Dann sind die Songs an zwei weitere Sänger gegangen, Ralf Scheepers wohnt in Stuttgart (), Joelynn Turner (Deep Purple) in Minsk, in Weißrussland.

Wo saßen die anderen Musiker?

Voss: Die Schlagzeuger Simon Phillips und Brian Tichy waren in Los Angeles, Bodo Schopf hat den Track in seinem Studio auf Sardinien eingespielt. Der Bassist Barry Sparks kommt, glaube ich, aus Texas. Zuguterletzt der Keyboarder Steve Mann aus Hannover.

Wie perfekt ist das, wenn Musiker ihre Spuren zuhause einspielen?

Voss: Wir haben das ganze Arrangement vorgeplant, mit exakten Vorgaben. Wir konnten eine ganz klare Linie geben. Schlagzeug und Bassist mussten synchron dazu spielen. Aber die Leute sind alle so gut, da muss man nichts mehr schieben. Da geht es nur noch um geschmackliche Dinge.

Sind die Vorgänger-Platten auch so gelaufen?

Voss: Die erste Fest-Platte von Michael Schenker vor drei Jahren ist auch gut gelaufen. Aber wir reden jetzt von den offiziellen Verkaufscharts. Michael Schenker hatte noch nie ein Album in Deutschland auf Nummer acht. Das ist auch mein persönlicher Erfolg, eine Nummer acht als Produzent und Sänger habe ich in meinen 56 Jahren noch nie gehabt.

Kaufen die Leute wieder mehr Alben?

Voss: Scheinbar kaufen die Leute Alben, wenn sie nicht auf Konzerte gehen können.

Normalerweise wird das meiste Geschäft heute live gemacht. Wie sieht es mit Touren aus?

Voss: Die Tourdaten sind auf November/Dezember gezogen. Deutschland, Europa und dann Japan. Es sind jetzt zwei große Festivals in Spanien und Belgien geplant. Aber man weiß nicht, ob die laufen.

Sind Sie auch dabei?

Voss: Ja, Greven wird in der Welt repräsentiert. Ich singe die zweite Stimme und spiele Bass.