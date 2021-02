„Wenige Schüler verloren“

„Chapeau“ hieß es früher, wenn man ehrfurchtsvoll vor einer Leistung den Hut zog. „Chapeau“, sagte am Montagabend auch Elmar Leuermann, Erster Beigeordneter in Emsdetten, nachdem er den Jahresbericht von Musikschulleiterin Sonja von Gostomski gehört hatte: „Wenn Sie es geschafft haben, fast alle an Bord zu halten, war das eine Herkulesaufgabe.“

Die Musikschule für Greven, Saerbeck und Emsdetten ist nämlich besser durch die Corona-Krise gekommen, als es die Schulleiterin erwartet hatte, berichtete sie in einer Online-Konferenz der Verbandsversammlung.

Um mal eine Zahl zu nennen: Im Oktober 2019 hatte die Musikschule 1747 Schüler, im gleichen Monat des Corona-Jahrs waren es 1453. Der Rückgang sei, so von Gostomski, vor allem darauf zurückzuführen, dass keine musikalischen Projekte durchgeführt werden konnten.

Die Umlage für die Gemeinde ging im übrigen im vergangenen Jahr leicht herunter (von 1,28 Millionen in 2019 auf 1,22 Millionen in 2020). Dafür werden Ersparnisse angeknabbert, die in den vergangenen Jahren zusammengekommen sind. Insgesamt, so von Gostomski, lag der Zuschuss pro Bürger im Jahr 2019 bei 9,20 Euro, im Jahr drauf bei 9,70 Euro. Der Kostendeckungsgrad durch die Gebühren liege bei 35,4 Prozent. Wenn man die Landesförderung für die Jeki/Jekits-Programme hinzurechne, kommen man auf fast 40 Prozent.

Die musikalische Früherziehung in den Grundschulen, die über die Programme Jeki/Jekits des Landes gefördert werden, sind für die Musikschule enorm wichtig. Die Grundschüler machten in diesem Jahr 43 Prozent der Teilnehmer aus.

Was die Musikschule in der Pandemie gerettet hat, war das schnelle Umsteigen auf den digitalen Unterricht.

„Vorrangig ging das im Instrumentalunterricht“, so von Gostomki, „schwierig ist es in den Bereichen elementare Musikerziehung. Aber die Lehrer waren sehr rege. Per Mail und per Dropbox haben sie Materialien verteilt.“

Dass viele Lernerlebnisse auch für die Lehrer damit verbunden waren, ist klar: „Das ist schon eine schwierige Geschichte. Das Bild ist nicht optimal, der Ton bricht mal ab.“ Der Unterricht fand mit den eigenen Geräten der Lehrer statt. Der messbare Erfolg, so die Schulleiterin: „Es hat wenige Erstattungsanträge zum Jahresende gegeben. Viele Eltern haben gesagt, es ist schön, dass man einen Stabilitätsfaktor hat.“

In diesem Jahr will die Musikschule investieren. „Viele unserer Instrumente müssen aufgrund des Alters repariert oder neu angeschafft werden“, so von Gostomski, „außerdem soll eine Musikschul-App die Verwaltung entlasten. Auch ums Marketing will man sich mehr kümmern: „Wir sind nicht sichtbar in Greven“, sagt die Schulleiterin.

Da Greven turnusgemäß den Vorsitz des Verbandes übernimmt, wird Bürgermeister Dietrich Aden neuer Vorsitzender: „Ich bin selber leidenschaftlicher Klavier- und Gitarrespieler. Musik lernen ist es ein wichtiger Auftrag der Daseinsvorsorge. Die große Herausforderung ist es, das auch in digitaler Weise durchzuführen."