„Was für eine Stille hier und diese Natur und Weite.“ Dr. Friederike Elias ist voll des Lobes für ihr neues Zuhause. Die Tierärztin hat mit ihrem Mann, Dr. Bert Jaeger, 2017 die ehemalige Volksschule der Bauerschaft Aldrup gekauft. Beide leben seitdem gemeinsam mit ihren drei Kindern in einem Denkmal aus den Baujahren 1897/1937 mit 5,50 Meter hohen Denken. Wie die meisten Bauerschaftsschulen in Greven wurde die Aldruper Schule 1968 im Zuge der Schulreform aufgelöst. 1969/70 war dort unter anderem das Stadtarchiv untergebracht. 1970 verkaufte die Stadt das Gebäude an das Fuhrunternehmen Roß. Von 2010 diente es Künstlern als „Aatal-Schule“ einige Jahre als Atelier- und Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude. Und nun bringt eine fünfköpfige Familie frischen Wind in die unter Denkmalschutz stehende Volksschule.