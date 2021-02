Die Schneemassen auf dem Flachdach hat das Grevener Rathaus mehr oder weniger heil überstanden. Aber: Da war doch noch was? Bekanntlich ist der Betonbau PCB-verseucht und deshalb steht die Zukunft des Gebäudes auf der Kippe. Nur: Man hört nichts mehr davon. Ist das Thema in der Corona-Zeit vergessen worden? „Nein“, weiß Wolfgang Jung, Pressesprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage. Weitere Testreihen Der Grund für die Ruhe liegt in zwei Untersuchungen begründet.