Schon bei den Worten von Matthias Brinkschulte merkt man: Das ist kein normaler Gottesdienst. Hier wird ein jüngeres Publikum angesprochen. „Manche Menschen fühlen sich in der aktuellen Zeit ein wenig lost“, sagt der Mann, der seit 2003 in der St. Josef-Kirche mitwirkt in seiner Predigt. Im Publikum sind die meisten Sitzplätze leer, hier und da sitzen ein paar Jugendliche und junge Erwachsene. So ist es auch gewollt – die meisten schauen an diesem Sonntagabend live vor den mobilen Endgeräten mit und verfolgen den Jugendgottesdienst im Live-Stream. Eine Premiere für die Gemeinde. Und eine, die gelungen ist.