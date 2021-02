Seit einem Jahr bestimmt Corona das öffentliche Leben. Die Pandemie lässt keinen Bereich des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens unbeschadet. Viele Menschen und Unternehmen sind durch die Krise in existenzielle Nöte geraten und das gesellschaftliche Leben ist stark eingeschränkt. Auch die Verwaltung war und ist immer noch, neben ihren originären Tätigkeiten in vielfältiger Weise mit zusätzlichen Aufgaben zur Bekämpfung und Einschränkung der Pandemie belastet. Das sollte Politik in all ihrem Handeln immer berücksichtigen. An dieser Stelle ein Dank der CDU-Fraktion an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, der Technischen Betriebe, Stadtwerke und allem weiteren städtischen Einrichtungen für ihre Arbeit und die besonderen Herausforderungen, die es in dieser Corona-Zeit zu bewältigen gab und weiterhin noch gibt. Nun zum Haushalt 2021 Pandemiebelatung Auch die städtischen Finanzen sind durch die Pandemie belastet und werden durch die Corona-Krise in 2021 und den folgenden Jahren weiteren erheblichen Belastungen ausgesetzt sein. Der Kämmerer konnte uns zwar einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Haushaltsüberschuss von 0,6 Mio. € vorlegen, nach neusten Berechnungen und Nachjustierungen sogar 0,9 Mio. €, dies bedeutet den vierten originär ausgeglichenen Haushalt in Folge. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haushaltsüberschuss nur zustande kommt, weil es den Kommunen ermöglicht wird, die Corona bedingten Verschlechterungen, für Greven sind das 2,6 Mio. €, gemäß dem NKF-Covid19-Isolierungsgesetz zu neutralisieren. Ansonsten 1,7 Mio. € Defizit. Diese Isolierung stellt aber lediglich eine buchhalterische Erleichterung dar. Eine tatsächliche finanzielle Entlastung ist damit allerdings nicht verbunden. Trotz dieses rechnerisch ausgewiesenen Haushaltsüberschusses darf aus Sicht der CDU-Fraktion aber der Konsolidierungskurs nicht verlassen werden. Denn nach Aussagen des Kämmerers ist erst im Jahre 2024 wieder mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Investitionen Nun einige Ausführungen zu den Investitionen, die seit einigen Jahren kräftig angestiegen sind und weiterhin den Haushaltsschwerpunkt bilden. In 2021 beträgt das Investitionsvolumen 38,0 Mio. €. Betrachtet man die investiven Auszahlungen 2021 bis 2024 sprechen wir von rd. 90 Mio. €. Eine sehr beachtliche Summe.