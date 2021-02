Zunächst einmal möchte ich Ihnen, Herr Bürgermeister, nochmals recht herzlich zu Ihrer gewonnenen Wahl gratulieren. Wir Bürgerpolitiker von …unserGreven wünschen Ihnen und Ihrer neuen Tätigkeit mit der neuen Herausforderung alles Gute und viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen und uns Allen stets eine geschickte Hand und viel Sinn für das Gemeinsame für unsere Stadt. Fairer Wahlkampf Wir finden: Es war ein fairer Wahlkampf unter ganz besonderen Bedingungen. Der neue Rat setzt sich jetzt aus vielen neuen und auch jungen Mitgliedern, aber auch alten Hasen zusammen. Eine Mischung aus unterschiedlichen Charakteren mit unterschiedlichen Kenntnissen und differenzierten Auffassungen und Anschauungen. Und das ist auch gut so. So können wir den Bürgern unserer Stadt ein breites Spektrum unterschiedlicher Meinungen bieten. Gleichzeitig aber auch das Beste aus diesen unterschiedlichen Meinungen entwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, dass uns im Ausgleich dieser verschiedenen Interessen ein gutes und demokratisches Miteinander gelingen muss und wird. Und so sollten wir die nächste Jahre angehen. Im Dialog mit den Bürgern und auch fair untereinander hier im Rat. Dazu gehört auch ein vertrauensvolles Miteinander und verlässliche Aussagen und Zusagen. Auf unsere Aussagen und Zusagen jedenfalls wird sich jeder verlassen können. Um weiter nach vorne zu kommen, wollen wir als …unserGreven viel bewegen und manches auch neu denken. Dies insbesondere in Bezug auf Informationen und die Arbeit mit den Bürgern in Greven.