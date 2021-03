Durch die Regalreihen schlendern. Mal hier, mal dort ein Buch herausholen und weiter stöbern. Dabei Neues entdecken – all das ist seit mehreren Monaten auch in der Stadtbibliothek nicht möglich. Zu den normalen Öffnungszeiten können Leserinnen und Leser Artikel ausleihen. Diese werden online vorbestellt und in Präsenz abgeholt. Viel Zeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dürfte man meinen.