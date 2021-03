Laute Motorsägen-Geräusche tönen am frühen Samstagvormittag durch die Ibbenbürener Straße. Bereits um sechs Uhr morgens begann die Firma Kestermann aus Emsdetten damit, die 16 Linden am Straßenrand zu fällen. Dafür wurde die Ibbenbürener Straße zeitweise gesperrt. Nach dem Absägen der Baumstämme mithilfe von Motorsägen wurden die Linden direkt auf einen LKW geladen. Dabei half ein großer Forstkran. Da viele der mehrere Meter hohen Bäume bei einem Fallen Schäden an der Straße oder dem Wegesrand verursachen würden, wurde die Baumkrone nach und nach und getrennt vom Baumstamm abgetragen.