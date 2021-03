Wer sich das Foto eines Badezimmers in einem Katalog oder das Bild einer Kuscheldecke in einer Wohnzimmerumgebung auf einer Homepage anschaut, macht sich selten Gedanken darüber, was hinter einem solchen Bild steckt. Tobias Beuning von studio be hingegen weiß das genau: „Viel Kreativität, viele Mitarbeiter, viele Gespräche mit dem Kunden und ganz viel Liebe zum Detail.“ Doch am Anfang der über 50-jährigen Unternehmensgeschichte stand das Foto. Denn in den 60er Jahren wurde sein Vater, der gelernte Schauwerbegestalter Pons Beuning, von seinen Kunden oft gefragt: „Kannste nicht auch noch ein Foto machen?“, wenn er beispielsweise das Schaufenster oder die Warenpräsentation fertig gestellt hatte. Und so griff Pons Beuning, der heute noch vielen Grevenern als Künstler, Kunstmäzen und Kurator des Ems-Skulpturenpfades bekannt ist, zur Kamera.