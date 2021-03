Schüler der nahen Grundschule sollen demnächst sicherer zum Sportgelände am Wittlerdamm gelangen – aber nicht nur die. Der Gehweg, der derzeit genau zwischen diesen beiden Einrichtungen entsteht schafft erstmal eine durchgehende Gehweg-Verbindung von der Hauptstraße zum neuen Sportareal des SCR. 115 Meter – das hört sich nach wenig an, dürfte aber in der Praxis einen großen Mehrwert darstellen. An diesen 115 Metern Gehweg arbeitet derzeit ein beauftragtes Unternehmen.