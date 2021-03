Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser der sechsten Klassen des Landkreises Steinfurt-Süd? Der Regionalentscheid der 62. Runde des Vorlesewettbewerbs findet in diesem Jahr digital per Video-Einreichung statt. Die elf Schulsieger*innen der sechsten Klassen konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Der Regionalentscheid wird in diesem Jahr von der Stadtbibliothek Greven organisiert.