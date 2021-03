In diesem Jahr feiert Soroptimist International (SI) sein 100-jähriges Jubiläum. Dieses besondere Ereignis nimmt der SI-Club Emsdetten-Greven-Saerbeck zum Anlass, das Thema „Gleichstellung“ aufzugreifen. „Denn unser Ziel ist es, das Bewusstsein der Gesellschaft zu schärfen, dass es auch im 21. Jahrhundert keine Gleichstellung gibt und die Gewalt an Frauen immer noch ein Thema ist“. betont die amtierende SI-Club-Präsidentin Gerda Schröder. Nachhaltigkeit Den Focus für die diesjährige Clubarbeit legen die Sorores in ihrer virtuellen Jahreshauptversammlung erneut auf das Thema Nachhaltigkeit. Das Motto „Nachhaltig gemeinsam den Wandel gestalten“ orientiert sich an der Agenda 2030. Unter dem Dach der Vereinten Nationen hat sich die Weltgemeinschaft zur Gestaltung einer besseren Zukunft verpflichtet.