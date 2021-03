Im Schuhhaus Robers zum Beispiel hat das Telefon am Samstag und am Sonntag häufig geklingelt. „Die Kunden wollten Termine vereinbaren“, erklärt Conny Hunt, Teamleiterin des Schuhgeschäftes. Acht Menschen dürfen gleichzeitig im Geschäft einkaufen, per Schuhanzieher, der mitgenommen werden muss, wird das geprüft. Jeder muss sich mit Namen, Telefonnummer und Anschrift registrieren und genau aufschreiben, wann er gekommen und wann er gegangen ist. „Die Leute sind vorsichtig, aber sie freuen sich, dass sie wieder nach Schuhen suchen und sie dann auch anprobieren dürfen“, sagt Hunt und bekommt Zustimmung von dem Ehepaar, das gerade im Laden ist. „Es kommen auch viele spontan und buchen sich ein.“ Aber auch per Termin-Buchung ist es kein Problem, einen Termin zu bekommen.