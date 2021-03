Jahrelang kannte die Entwicklung der Reckenfelder Bevölkerungszahlen nur eine Richtung: nach oben, zumindest langfristig. 2018 erreichte der Ortsteil einen Höchststand an Menschen mit erstem Wohnsitz, die laut offizieller Statistik in Reckenfeld zuhause sind. Ende 2018 waren in Reckenfeld 8587 Personen heimisch. Ein Rekordwert. 145 Einwohner weniger als vor zwei Jahren Der in den beiden Folgejahren nicht mehr getoppt wurde. Im Gegenteil: Die Aufwärts-Kurve weist einen dezenten Knick auf, 2019 und 2020 ging die Einwohnerzahl wieder leicht nach unten. Ende des Jahres 2020 wies die Statistik 8442 Reckenfelder aus.