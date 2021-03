. Und die staunten nicht schlecht über das, was Jan-Bernd Kappelhoff, Geschäftsführer der Tauber-Gruppe, über sein Unternehmen erzählte. Tauber ist ein Kampfmittelräumungs- und Systemtiefbauspezialist, der zahlreiche Niederlassungen in Deutschland, aber auch in Rumänien, Russland, Aserbaidschan, Frankreich, Portugal und im Irak hat. Von Greven aus werden die Aktivitäten der Taubergruppe koordiniert und organisiert, in Greven ist der neue zentrale Standort und der Sitz der Geschäftsführung. Und: Hier ist auch die neue Tochtergesellschaft „Tauber Constructions“ angesiedelt worden. Hört sich wenig spektakulär an, ist es aber um so mehr. Die Mitarbeiter der neuen Tochter sind Ingenieure und Maschinenbauer, die Spezialmaschinen, Fahrzeuge und Technik für die Kampfmittelräumung und den Spezialtiefbau entwickeln. „Da arbeiten wirkliche Koryphäen“, schwärmt Kappelhoff. Denn mit Standard-Maschinen komme man in der Kampfmittelräumung nicht weit.