Neue Legehennenställe am Postdamm in Betrieb gegangen

Greven -

Von Günter Benning, Günter Benning

Es riecht nicht – jedenfalls nicht so wie besorgte Anlieger es erwartet hatten. Zwei neue Legehennenställe am Postdamm sind in Betrieb. Aber: Die Hennen sind etwas fußfaul.