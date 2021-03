Was sind Alternativen zu Heizpilzen in der Gastronomie? Wie können Aerosole sichtbar gemacht werden? Kann der Ausstoß von CO2 durch Algen vermindert werden? Diese und viele weitere Fragen trieben die jungen Nachwuchsforscher des Gymnasiums im Rahmen von „Jugend forscht“ um. An der 35. Auflage des IHK-Regionalwettbewerbes nahmen 137 Schülerinnen und Schüler von 23 Schulen aus dem Münsterland teil. Wie in den vergangenen Jahren gehörte auch das Gymnasium Augustinianum dazu: Mit spannenden Experimenten und schlauen Köpfchen. Einer von diesen ist Jens Schütte. Der Schüler beschäftigte sich mit Yakisugi, einer traditionellen japanischen Methode der Holzkonservierung. Sein Interesse weckte eine Fernsehdokumentation, anhand verschiedener Varianten testete er die Veränderlichkeit des Schutzes bei der Konservierung. Wegen der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb erstmals online statt.