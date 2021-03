Nich bloß küern, sonnern endlik auk müern! So lütt je en ollet bekanntet Sprüeksken in uerse plattdütschke Sproake. Dat kümp mi jüst düsser Dage ümmer wier in den Sinn wenn et sik üm dat liedige Thema Corona, Serum, Testen un de Impe draiht. Nu is je gewiss nix gedoen men bloß met dat Droppkloppen, Schwadroneern, Lamenteern un Kritiseern.