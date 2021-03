Zweieinhalb Monate lang haben die evangelischen Gemeinden in Greven auf Präsenzgottesdienste verzichtet – aus Sorge um mögliche Ansteckungsgefahren. An diesem Wochenende sind wieder Feiern unter Corona-Bedingungen möglich. Unser Redaktionsmitglied Günter Benning sprach darüber mit Pfarrer Jörn Witthinrich. Seit dem vierten Advent fanden keine Präsenzgottesdienste in den evangelischen Kirchen statt. Gab es Ausnahmen? Witthinrich: Ja natürlich gab es die. Für Beerdigungen - und manchmal waren auch Taufen aufgrund von besonderen Umständen notwendig und möglich. Was hat das für Ihre Arbeit bedeutet? Witthinrich: Wir haben ja trotzdem Gottesdienste gefeiert. Aber eben in Form von Videogottesdiensten. Doch es ist schon etwas anderes, ob man in eine Kamera schaut, oder ob man wirkliche Gesichter vor sich hat. Da sieht man doch die Reaktionen der Menschen, zu denen man spricht. Sie haben Youtube-Videos gemacht.