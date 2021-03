Seit 2005 findet alle zwei Jahre der Genealogentag in Altenberge statt. Mit bis zu 1500 Besuchern fand die Veranstaltung in den letzten Jahren regen Anklang. Auch die Grevener Familienforscher waren dabei stets vertreten.

In Coronazeiten müssen die Familienforscher auf die persönlichen Treffen verzichten, aber neue Wege wurden gefunden und der 9. Westfälische Genealogentag wird im Rahmen einer Online-Informationsmesse stattfinden. Am Samstag, 20. März, 10 bis 17 Uhr werden die ehemals als Stand in der Messehalle vertretenen Institutionen und Vereine nun in Onlineräumen für ihre Besuchern da sein. Zentral werden die Zugänge über die Webseite der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung über folgenden Link anzusteuern sein: www.westfaelischer-genealogentag.de

Das Programm verteilt sich in diesem Jahr auf zwei Tage. Am Samstag findet die „Informationsmesse“ mit über 40 Ausstellern statt.

Auch der Heimatverein Greven wird online präsent sein und Treffen in einen Zoomraum anbieten. Hier möchten das Team Familienforschung Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum direkten Austausch bieten. Fragestellungen rund um lokale Forschungshilfen sind ebenso wie ein einfach mal „Hallo-sagen“ erwünscht. Am Sonntag, 21. März, 11 bis 19.30 Uhr steht ein spannendes Vortragsprogramm zu Verfügung, beginnend mit einer „Einführung in die westfälische Familienforschung“ von Uwe Standera oder dem Thema „Hof- und Familiennamen in Westfalen“ von Gisbert Strotdrees.