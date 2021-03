Dahinter steckt Leidenschaft, das sieht man sofort. Und natürlich Können. Sein neuestes Projekt, das er zusammen mit seinem Kumpel Björn von Schulz geschaffen hat, fällt sofort ins Auge. Vor allen denen, die von Münster kommend an Greven vorbei fahren. Aus der ehemals beschmierten Mauer hinter dem Möbelhaus Rode ist ein Eyecatcher geworden. Chris Helmig ist stolz darauf – mit Recht. Schon früh gemalt Das der gebürtige Grevener Chris Helmig irgendwann einmal seine Kreativität in Bildern im allumfassensten Sinne ausleben wird, war früh abzusehen. „Ich habe schon früh viel gemalt und gezeichnet“, erzählt der 32-Jährige, der inzwischen im Geist-Viertel in Münster wohnt, aber noch oft zurück in seine Heimatstadt kommt. Vor 14 Jahren griff er zum ersten Mal zur Sprühdose. Legal? „Ja natürlich“, beteuert er.