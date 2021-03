Es hat schon Tradition. Jedes Jahr im März gibt die Kreispolizei Steinfurt einen Tätigkeitsbericht der Bösen Buben heraus. So auch in diesem Jahr. Ergebnis: Die Verbrecher waren wieder so fleißig, dass die Grevener im vergangenen Jahr insgesamt 2297 Anzeigen erstattet haben – mehr als in den drei Jahren zuvor. Sehr zurückhaltend waren die Einbrecher. Zumindest, wenn man die Einbrüche in Wohnungen betrachtet. Klar, sollte man meinen. Zu Corona-Zeiten sind ja auch ganz viele Menschen rund um die Uhr zu Hause.