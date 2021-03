Ganz in der Nähe des Fahrrad- und Fußweges von Reckenfeld nach Greven steht Beckermanns Kreuz. Es gehört zur nahen Hofanlage, die sich vor allem als Kaffeewirtschaft und Gaststätte einen Namen gemacht hat. Was ist inzwischen aus dem früheren „Zum Waldfrieden“ geworden? Ein Lost Place. Beckermanns Kreuz an der Weggabelung ist gut erhalten. Es wird regelmäßig gepflegt. Bekannt ist das Kreuz als Treffpunkt der Pilger aus Greven und Reckenfeld zum jährlichen Bußgang zur Franziskuskirche. Die Kreuzstation wurde von der Familie Beckermann errichtet. Der Hof ist seit dem 18. Jahrhundert belegt. Nach erfolgreichen Jahren als Kaffeewirtschaft Beckermann stand hier die Gaststätte „Zum Waldfrieden“.