In Rothenburg ob der Tauber gibt es Hinweisschilder: „Vernünftige fahren hier kein Rad, allen anderen ist es untersagt.“ Der Hinweis von Grevens Verkehrsplaner André Kintrup in der Bezirksausschusssitzung brachte ein zentrales Problem im Ortskern auf den Punkt. Aber ob solche Schilder die Lösung sein könnten? Eher nicht. Die Mehrheit im Ausschuss entscheidet sich jedenfalls für eine andere Variante: Der Streifen vor den Geschäften am Kirchplatz, der jetzt als Fußgängerzone ausgewiesen ist, wird zum „verkehrsberuhigten Bereich“ umgewandelt. Beinahe-Unfälle Das Problem: Nur wenige wissen, dass dieser Bereich Fußgängerzone ist. Radfahrer müssten eigentlich absteigen. Das passiert aber selten bis gar nicht.