Saß der Falsche auf der Anklagebank? Das jedenfalls behaupteten der Verteidiger und sein Mandant am Mittwoch im großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Steinfurt. Ein 21 Jahre alter Grevener war wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Drei Polizeibeamte hatten den jungen Erwachsenen und etwa sieben weitere Personen am 27. August vergangenen Jahres gegen 20.30 Uhr aufgrund eines Hinweises in einer Sackgasse am Ballenlager gestellt und nach Drogen durchsucht. „Als wir ankamen, roch es noch ziemlich stark nach Marihuana“, schilderte ein 27 Jahre alter Polizist von der Grevener Dienststelle.