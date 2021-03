Sehnsucht nach „besseren Zeiten“, das Gefühl nach Sicherheit im Pflegestift und Gewissheit nach den Impfungen – die Gefühlswelten der Seniorinnen und Senioren im CMS Pflegewohnstift sind breitgefächert und dennoch ähneln sie sich: sie strahlen Gelassenheit aus. Zum einen, weil sie sich stets begleitet fühlen in der Pandemie. Und zum anderen, weil einige von ihnen schon ganz andere Zeiten mitgemacht haben. Wie den Zweiten Weltkrieg. Dem Vergleich mit einem Krieg würde die aktuelle Situation in Deutschland natürlich nicht standhalten. Dennoch schwebt das Corona-Virus seit nun mehr als einem Jahr über Deutschland und legt das öffentliche Leben in Teilen lahm. Für die Bewohner eines Seniorenstiftes wie dem CMS im Herzen Grevens bedeutet dies vor allem weniger Besuche. Und weniger Aktivitäten. Die Impfungen zu Beginn des Jahres wecken dabei Hoffnungen auf Besserungen.