Auf der Homepage wurde er auch am Donnerstagmorgen noch als kommissarischer Schulleiter gelistet. Dabei hatte Andreas Henke am Vortag seine Ernennungsurkunde erhalten, das kommissarisch kann er nun streichen – hat aber offenkundig damit keine Eile. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Schließlich war er über ein Jahr lang kommissarischer Leiter des Augustinianums. 14. Schulleiter in der Geschichte des Augustinianums Um dann am Mittwoch im Rahmen einer coronabedingt bescheidenen Zeremonie seine Ernennungsurkunde in Empfang zu nehmen. Er ist damit der 14. Leiter des Gymnasiums Augustinianum. Der 14. seit 1861. Da verschleiße Schalke in drei Jahren mehr Trainer, scherzte Jan Kassens vom Lehrerrat.