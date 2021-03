Vielseitig. So könnte man Tobias Werning, Grevener Land- und Energiewirt, wohl am besten umschreiben. Er betreibt neben dem elterlichen Hof in Guntrup eine Biogasanlage, hat in dieser Woche ein Wärmeprojekt für den Süden der Stadt angekündigt und vor ein paar Monaten am Postdamm mit einem Kollegen einen modernen Legestall für Hühner mit viel Freilauf eröffnet. Bio-Energie aus nachwachsenden Rohstoffen ist sein Geschäft. Aber, dass sie vorwiegend aus Mais entsteht, hat ihn zu einem Schwenk veranlasst. Mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning sprach er über die Umrüstung seiner Bio-Gasanlage auf Pferdemist. Lebensmittel „verfüttern“ Im Moment „verfüttern“ sie in ihrer Biogasanlage vor allem Mais. Das wird oft kritisch gesehen, weil viele Leute sagen, ein Lebensmittel habe da nichts zu suchen. Wieso stellen Sie jetzt um? Werning: Wir sind zur Zeit dabei, einen neuen, anderen Weg zu gehen. Für uns war es immer schon ein großes Anliegen, anders als über Mais oder Produkte, die auch für die Lebensmittelindustrie interessant wären, Energie zu erzeugen.