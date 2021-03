Am vergangenen Montag veröffentlichte die katholische Glaubenskongregation in Rom, dass eine Segensfeier für gleichgeschlechtliche Paare in der katholische Kirche nicht möglich sei. Das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus widerspricht dem entschieden. „Mich macht dieses Verbot fassungslos“, beschreibt Pastoralreferentin Andrea Antkowiak ihre Reaktion auf die Verlautbarung.