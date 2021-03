Der Architekt Prof. Dr. Jan Cejka und seine Frau Zdenka sind vielen in Greven bekannt, etlichen sogar gut bekannt, inzwischen leben sie mehr als 20 Jahre hier. „Gemischter Chor Greven“ und „Sinfonischer Chor Greven“, das sind die Chöre, in denen sie singt. Jan ist bekannt als Zeichner und Maler, als Musiker im „City Orchester Greven“, in dem er den Bass spielt und arrangiert, und auch als Mitglied der Ratsfraktion von „Reckenfeld direkt“ war er tätig. Mitglied der Grevener Rotarier und eines Grevener Stammtisches ist er hier ebenfalls. Beide sind bekannt als Helfende der Grevener Tafel, beide sind von allen als kontaktfreudige und liebenswerte Menschen geschätzt, beide sind sehr geachtet. Und man ist nicht überrascht zu hören: „Ich habe Jan auf dem Rennrad gesehen“ oder als vor einigen Tagen viel Schnee lag: „Jan war mit Langlaufskiern im Dorf auf der Marktstraße“. Jan und seine Familie besitzen seit 1980 die deutsche Staatsbürgerschaft. Jan Cejka wurde am 15. Juli 1933 in Vysokeé Mýto (Hohenmauth) in Ostböhmen geboren. Sein Vater war dort als Offizier der Armee der Tschechoslowakei stationiert. Seit 1938 lebte er mit der Familie bei seinen Großeltern in Cerekvice, wo er seine Schullaufbahn begann. Ab 1943 besuchte er das Realgymnasium in Königgrätz (Hradec Králové) bis zum Abitur 1951.