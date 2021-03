Die betroffenen Eltern sind zufrieden, die Kinder vermutlich erleichtert. Die Entscheidung, am Gymnasium eine sechste Klasse zu bilden, ist überwiegend positiv aufgenommen worden. Nun geht der Blick nach vorne. Was hat es mit den Empfehlungen der Grundschulen auf sich? Die Grundschulen geben nach dem ersten Halbjahr der vierten Klasse eine Empfehlung dazu ab, welche Schullaufbahn für die Kinder sinnvoll erscheint. Sie geben damit keine Empfehlung für eine bestimmte Schule ab. Eine „Gymnasialempfehlung“ heißt ausdrücklich nicht, dass für die Kinder nur das Gymnasium in Frage kommt, entsprechendes gilt für eine Realschulempfehlung. Denn die Empfehlungen enthalten in NRW immer den Zusatz (mit Schrägstrich) „Gesamtschule“, weil dort alle Schulabschlüsse möglich sind, einschließlich Abitur.