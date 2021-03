Laut Erlass des Landesministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ist das Abbrennen von Osterfeuern in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten. Private Osterfeuer sind in Greven ohnehin nicht erlaubt, aber auch Vereine oder Kirchengemeinden dürfen damit in diesem Jahr keine öffentlichen Osterfeuer entzünden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.