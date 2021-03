Martin Rademaker ist sichtlich verärgert. Er ist einer der Fiege-Vorstände und hat seit Beginn der Corona-Krise an der Beschaffung von Masken für das Bundesgesundheitsministerium durch das Grevener Logistik-Unternehmen mitgewirkt. „Unsere Mitarbeiter waren unfassbar engagiert“, sagt der Vater von drei Kindern. Umso mehr trifft ihn die Kritik in den Medien an der „freihändigen“ Vergabe des Auftrags im März vergangenen Jahres durch das Ministerium von Jens Spahn (Politikseite 2). Mit Rademaker sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning. Marktführer Kritiker des Maskengeschäfts sprechen von „Geschmäckle“, weil Hugo und Felix Fiege im CDU-Wirtschaftsrat sind.