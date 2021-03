In der Kita „Unter dem Regenbogen“ hatte das Erzieherinnenteam ein echtes Luxusproblem zu lösen. „Alle Kinder wollten mitmachen“, sagt Erzieherin Anna Conzen. Aber alle konnten eben nicht mitmachen, erst recht in Corona-Zeiten. Also mussten jene fünf ausgelost werden, die dann am Mittwochmorgen ihre kleinen Füßchen in Bewegung setzen durften.