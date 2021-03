Es ist ein Phänomen. Ein Phänomen dessen Hintergründe so recht niemand erklären kann. Denn Greven ist quasi umzingelt – von Kleingartenanlage, um die es hier gehen soll. Aber: In Greven selbst gibt es so eine offizielle, von einem Verein betriebene Anlage nicht. Das zumindest möchte die Grevener SPD ändern und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Ein Blick in die Nachbarstadt Emsdetten macht das Phänomen noch unverständlicher. Dort gibt es sage und schreibe neun Kleingartenanlagen. „Viele unserer Mitglieder kommen aus Greven“, erklärt Jürgen Osterhoff, Vorsitzender des „Bezirksverbandes Emsdetten der Kleingärtner e.V.“ Der hat jedenfalls im Moment reichlich zu tun. „Wir haben jetzt in der Corona-Zeit jede Menge Anfragen nach freien Parzellen, aber die sind alle verpachtet.